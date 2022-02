Il retroscena: Zaniolo, nuovo incontro per il rinnovo. Priorità Juve per l’estate

Non sono passate inosservate le parole di Tiago Pinto sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il dirigente della Roma non ha garantito sul futuro in giallorosso del centrocampista offensivo classe 1999. Una situazione che ci permette di fare qualche riflessione e di anticipare qualcosa. La prima cosa è il contratto, in scadenza il 30 giugno 2024: è possibile che nei prossimi giorni ci sia un nuovo incontro, dopo quello di qualche settimana fa a Milano. Zaniolo guadagna circa 2,5 milioni a stagione, il passaggio rinnovo è fondamentale dell’eventuale decisione di accettare una proposta che permetterebbe grande plusvalenza. Dopo il forte interesse nelle recenti sessioni di mercato, per la Juve ora Zaniolo è una priorità. All’interno di una rivisitazione del progetto che prevede giovani di grande talento, sulla scia dei vari Chiesa e Locatelli. Lo stesso Zaniolo piace da sempre sia a Conte che a Paratici (il famoso “pizzino”) e avrebbe di sicuro mercato nella Liga e in Germania. Ma se il prossimo step fosse Juve, lo stesso Zaniolo gradirebbe, pur all’interno di un discorso che va chiarito. Ci riferiamo al contratto: scadenza 2024 significherebbe andare a due anni dalla scadenza del contratto, con valutazione difficilmente superiore a 40 milioni più eventuali bonus. Un rinnovo per almeno un altro paio di anni (dal 2024 al 2026) darebbe più forza contrattuale alla Roma. Accadrà? Vedremo se ci sarà un summit e quale sarà la posizione giallorossa. Una cosa è chiara: se la Roma dà una valutazione da 60 milioni, dovrà sistematicamente migliorare l’attuale ingaggio da 2,5 milioni. Di sicuro la Juve tifa per la prima soluzione, ovvero per un non prolungamento. E comunque a certe affermazioni dovrà dare una risposta Tiago Pinto, quando e se lo riterrà opportuno.

FOTO: Twitter Roma