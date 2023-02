Zaniolo, sempre più Galatasaray: l’indizio social

Nicolò Zaniolo viaggia sempre più verso il Galatasaray come vi abbiamo anticipato ieri sera con tutti i dettagli. Adesso c’è anche l’indizio social sul profilo Instagram della madre. Zaniolo in giornata volerà a Istanbul per firmare con il Galatasaray. Nel video pubblicato dal genitore del calciatore si può vedere la famiglia in viaggio, verso l’aeroporto di Milano in direzione Istanbul. Ad accompagnare il filmato, in cui si può vedere il riflesso di Zaniolo, c’è il brano “Everybody’s Changing”, il cui significato letterale è “tutti cambiano”.

Foto: Instagram Zaniolo