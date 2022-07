Zaniolo salta l’amichevole: “Leggera lombalgia”. E la Juve…

Nicolò Zaniolo ha saltato la prima amichevole della nuova stagione della Roma, partita finita con il risultato di 5-0 in favore dei giallorossi contro il Trastevere. Il club giallorosso, però, fa sapere che Zaniolo non ha potuto essere a disposizione di José Mourinho a causa di leggera forma di lombalgia. Infortunio che non preoccupa lo staff medico del club della Capitale, tanto che il numero 22 partirà per il Portogallo, come da programma. Assenza che non è passata inosservata nell’ambiente bianconero, con i tifosi che sperano in un arrivo in tempi bravi del giocatore in maglia bianconera. Ricordiamo che sul giocatore è forte la Juventus, con la volontà di chiudere possibilmente già dalla prossima settimana.

Foto: Twitter Roma