Esclusiva: Zaniolo alla Juve, questione di tempo. I dettagli

Nicolò Zaniolo alla Juve: un vecchio inseguimento lungo anni e che adesso sta entrando nel vivo. Quella appena conclusa è stata una giornata importante, probabilmente decisiva, di sicuro significativa. Claudio Vigorelli, agente del classe 1999, non è stato a Roma ma si è confrontato con il dirigente giallorosso e sono stati messi i paletti per chiudere l’operazione, possibilmente entro la prossima settimana. La deadline è questa, nel frattempo la Juve si concentrerà sulla vicenda de Ligt che è un passaggio essenziale del mercato bianconero. Le novità importanti sono queste: la Roma ha ancora rifiutato la contropartita Arthur, ma sarebbe disposta ad accettare una cifra tra i 40 e i 45 milioni (non 60, neanche 50…). La formula sarebbe quella del prestito molto oneroso (10-12 milioni), il resto (30-33 milioni) con obbligo di riscatto. La strada è tracciata, per Zaniolo alla Juve è soltanto questione di tempo.

Foto: twitter Juve