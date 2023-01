Zaniolo, indiscrezioni confermate: la Roma non lo convoca per La Spezia

Tra Nicolò Zaniolo e la Roma è rottura totale. Ieri vi avevamo anche detto che ci sarebbe stato da aspettare sulla convocazione per La Spezia, in quanto la situazione aveva raggiunto livelli quasi insostenibili. Infatti, il club giallorosso ha deciso di non portare il classe ’99 in Liguria. Di seguito la lista completa dei convocati di José Mourinho:

Foto: Zaniolo Instagram