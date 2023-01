Esclusiva: Zaniolo-Roma, rottura totale. Il Tottenham prepara l’offerta. Alternative e scenari

Tra Nicolò Zaniolo e la Roma la rottura è totale. Ben oltre le sortite social del classe 1999, un classico. Zaniolo si è allenato a parte, a La Spezia difficilmente sarà titolare e vedremo se sarà convocato. Non ci sono margini per ricucire, esattamente come non c’erano margini per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Se non si arrivasse a una soluzione, non sarebbe da escludere una posizione da separati in casa fino alla conclusione della stagione con Zaniolo ai margini della prima squadra. Ecco perché si lavorerà intensamente, oggi è stata una giornata di conference call senza la necessità di missioni a Londra. Ma da domani i contatti andranno avanti per provare a chiudere la prossima settimana. Il Tottenham è il club più interessato, appostato fino dallo scorso agosto, e potrebbe accettare l’obbligo fino a 30 milioni con un prestito oneroso. La Roma può accettare o rifiutare visto che chiede di più, ma il pericolo sarebbe quello di arrivare a giugno con una valutazione ancora più bassa dopo mesi e mesi di ulteriore – reciproca – sopportazione. Ecco perché il desiderio è quello di trovare in qualche modo una quadra: il West Ham è alle spalle del Tottenham, il Nottingham molto più defilato, l’Arsenal ha ormai preso Trossard e il Dortmund e altri club al momento hanno poco appeal nella considerazioni di Zaniolo. Delle sirene Premier e di una situazione improvvisamente aperta vi avevate parlato in esclusiva sabato scorso. Saranno giorni molto caldi. Certo, serve un’offerta che convinca tutti, tuttavia mai come in questo caso trovare una soluzione che sappia di addio conviene a tutti.

Foto: Zaniolo Instagram