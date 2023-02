Zaniolo e l’omaggio al giovane tifoso del Galatasaray morto durante il sisma: indosserà la numero 17

Nicolò Zaniolo ha scelto di indossare la maglia numero 17 nella sua nuova esperienza al Galatasaray, come evidenziato nel video pubblicato sui social dallo stesso club turco, nel ricordo di un ragazzo morto a causa del terribile evento sismico. Il 17enne Muhammed Emin Özkan aveva manifestato via social tutto il suo entusiasmo per l’acquisto dell’ex Roma da parte della sua squadra del cuore, ma purtroppo non potrà vederlo all’opera. Da qui la scelta di Zaniolo di abbandonare la sua maglia numero 22: “Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti e insieme saremo più forti di prima”. Il gesto dell’azzurro, impegnato subito in prima linea per aiutare la popolazione colpita dal terremoto, non è passato inosservato agli occhi della sua nuova tifoseria.

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray