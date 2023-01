Zaniolo e la Premier: il Tottenham c’è da agosto, la notizia “nuova” è di 5 giorni fa

Nicolò Zaniolo può finire sul mercato già a gennaio. Non è una notizia di oggi, ma di cinque giorni fa. Roma giallorossa non si è svegliata stamattina con la notizia nuova e fresca di nomina, come ha voluto ribadire l’inviato che aspetta le veline e che cinque giorni fa parlava di incedibilità e qualche mese fa di incontri per un rinnovo scontato. Piuttosto che citare le situazioni di condominio e vicini di casa (…), sarebbe stato più giusto accorgersene o svegliarsi (stavolta sì) cinque giorni fa. Quando abbiamo raccontato, e ieri hanno confermato, che la Roma può ascoltare sirene inglesi già entro questa sessione. E abbiamo fatto i nomi dei club interessati: Tottenham, West Ham e Nottingham. Il Tottenham è allertato già da agosto, dopo i sondaggi del Milan e i tentativi della Juve. Poi saranno i Friedkin a decidere in base all’offerta che, ripetiamo, partirebbe da una base di 25 milioni più 5 milioni. La Roma accettare o di rifiutare, ma la situazione va seguita. Sempre in diretta e non in differita di cinque giorni….

Foto: twitter Roma