Zaniolo e il futuro: la ricostruzione della giornata

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora da scrivere, ma una cosa è sicura: vuole andar via dalla Roma, confermando le traiettorie anticipate giovedì scorso, quando la rottura avrebbe portato alla non convocazione per la trasferta di La Spezia. Da allora al Tottenham, sempre in vantaggio tra i club della Premier, si è aggiunto il Milan che già ieri era alla finestra dopo i sondaggi della scorsa estate. La novità è che i contatti diretti tra Paolo Maldini e l’agente Vigorelli hanno portato alla seguente determinazione: il Milan è molto interessato per luglio, a maggior ragione con un contratto in scadenza nel 2024, ma lascia una finestra aperta per questa sessione. E ci saranno aggiornamenti subito prima o subito dopo Lazio-Milan di martedì, quando molte cose saranno più chiare. Intanto, si capirà la decisione del Tottenham (summit previsto nella giornata di domani), ovvero se aprire all’obbligo come chiede la Roma. Considerato che la Roma per ora non molla su questo passaggio ritenuto fondamentale, è giusto aspettare. Il Tottenham potrebbe aprire, per un prestito con obbligo più complicato oppure proporre formule più creative. Il Milan darà una risposta, fermo restando che ha voluto sondare in vista della prossima estate senza escludere mosse diverse e anticipate. Gli altri club oggi sono piani B, ci riferiamo alle inglesi come Leeds e West Ham, non c’è un gradimento, ma si tratterebbe di ipotesi se naufragassero le opzioni principali. Le opzioni tedesche oggi non riscaldano. Mourinho fa benissimo a dire che non ci sono offerte e che la sua sensazione è quella di poter ritrovare Zaniolo dal primo febbraio. Ma in tal caso ricomporre non sarebbe semplice, anzi. E l’argomento più importante è un altro: senza rinnovo, il prezzo del cartellino crollerebbe in estate e a un anno dalla scadenza. La Roma oggi non chiede 40 o 35, neanche 30 di base fissa, ma vuole i soldi garantiti. Ne basterebbero anche dai 23 ai 25 più eventuali bonus, sarebbe un modo per togliersi un problema che in estate – senza rinnovo – sarebbe ancora più grosso. Ultima domanda: quale sarebbe la soluzione preferita da Zaniolo tra Italia (Milan) e Inghilterra (Tottenham)? Forse la prima, ma il classe ‘99 chiaramente accetterebbe gli Spurs se si creassero le condizioni chieste dalla Roma. È giusto aspettare, di sicuro è un argomento caldo.

Foto: Instagram Zaniolo