Zaniolo conferma: “La Juve è il mio sogno”

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia, le condizioni possono essere favorevoli indipendentemente dalla clausola di circa 35 milioni. E sulle sue tracce, come già raccontato, c’è la Juventus. E del club bianconero, il fantasista italiano ne ha parlato durante l’intervista concessa a gazzetta.it: “Fin da bambino tifo per Pogba e la Signora. Al Galatasaray sto bene ma se arriverà l’occasione vantaggiosa per me e il club andrò via. Che vada in Champions o meno, la Juve è sempre stata il mio sogno. Sono sempre stato tifoso di questo club, se si presentasse una sola occasione per arrivarci, non la lascerei passare”. Un’occasione che potrebbe arrivare: ci sono già stati contatti con i bianconeri, la clausola – come già raccontato -può scendere, la Juve ha sondato la possibilità di inserire contropartite (i turchi gradiscono McKennie) all’interno dell’operazione. E ora non basta che aspettare gli sviluppi del calciomercato, memorizzando queste parole di apertura di Zaniolo nei confronti del club bianconero.

Foto: Instagram Galatasaray