Il retroscena: Milinkovic-Savic, l’Arsenal mai in corsa. La deadline e le traiettorie

L’Arsenal sta per chiudere l’operazione Rice con il West Ham, ma possiamo dire che Milinkovic-Savic non è mai stata una traiettoria concreta. Per il momento non sono arrivati sondaggi, mezze proposte o chissà cosa dalla Premier per il centrocampista in scadenza con la Lazio tra poco più di un anno. Possiamo aggiungere che lui resterebbe volentieri in Italia, anzi sarebbe la sua priorità. La Juve è il club che lo ha cercato di più, raggiungendo un accordo di massima con il suo agente come anticipato lo scosso novembre. La Juve ha rinnovato il contratto di Rabiot, ma potrebbe lo stesso decidere di affondare per SMS a maggior ragione dopo aver completato qualche cessione. Non abbiamo oggi alcun tipo di traccia su altri club Italiani, la situazione va comunque monitorata giorno dopo giorno. La possibilità di rinnovo? Per il momento non c’è una trattativa. La possibilità di restare fino alla scadenza per andarsene a parametro zero? Nulla escludiamo, ma sarebbe la soluzione più triste per il rapporto esistente da sempre tra il Sergente e la Lazio.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic