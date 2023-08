Zaniolo-Aston Villa, visite mediche completate. Manca solo l’annuncio

Niccolò Zaniolo si appresta diventare un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Il fantasista italiano è già arrivato in Inghilterra, dando il via alla sua avventura con i Villains. Zaniolo ha già completato le visite mediche e adesso manca solo l’ufficialità del suo trasferimento all’Aston Villa. Operazione come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi da 4 milioni per il prestito, 20 per il diritto di riscatto e 7 milioni di bonus abbastanza semplici da raggiungere.