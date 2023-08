Esclusiva: Zaniolo-Aston Villa, ultimi dettagli sui bonus

Nicolò Zaniolo viaggia velocemente dal Galatasaray all’Aston Villa. Una richiesta precisa di Emery dopo gli ultimi contrattempi che portano alla necessità di fare un altro colpo negli ultimi 30 metri. Le cifre sono più o meno quelle che abbiamo anticipato ieri: un milione in più per il prestito oneroso (da 3 a 4 milioni), 20 milioni per il diritto di riscatto e 7 milioni di bonus. Proprio sui bonus si sta lavorando per renderli quasi tutti facili da raggiungere. Tra stasera e domani potrebbe esserci il via libera, in modo da consentire a Zaniolo (che ha già l’accordo sull’ingaggio) di raggiungere la nuova destinazione.

Foto: Instagram Galatasaray