La Roma ha battuto in amichevole il Sunderland per due a zero. Da segnalare l’ingresso in campo all’80’ e la rete siglata di Nicolò Zaniolo che rimane sempre un obiettivo di mercato per la Juventus, come più volte vi abbiamo raccontato . L’altra marcatura dei giallorossi porta la firma di Felix Afena–Gyan.

Foto: Twitter Roma