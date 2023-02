Zaniolo al Galatasaray: dagli accordi di lunedì sera all’annuncio (ora ufficiale) della Roma

Nicolò Zaniolo al Galatasaray, adesso è arrivato anche l’annuncio del club giallorosso. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli, comprese le indiscrezioni relative ai bonus e alla clausola che – dalla prossima estate – gli permetterebbe di liberarsi per tornare in Italia (il Milan è sempre il suo desiderio per il futuro). Una trattativa che abbiamo raccontato e considerato completata lunedì sera: confermiamo la base fissa di circa 16 milioni più bonus per altri 4-5 al massimo 6 milioni, gli altri sono molto complicati se non impossibili da realizzare, quindi vanno tenuti in considerazione fino a un certo punto. Confermata anche una percentuale sulla clausola tra il 10 e il 15 per cento, tra una base fissa di 2 milioni per qualsiasi cessione oltre i 20 milioni e il resto per una cifra più alta. La clausola sarà di 35 milioni la prossima estate (ma trattabile) e poi scenderà sempre più nel corso delle successive sessioni di mercato. Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”

Foto: Zaniolo Instagram