Zanetti su Baldanzi: “È speciale, talento innato con un futuro bellissimo davanti a sé”

L’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’esplosione di Baldanzi. Il classe 2003 è già un punto fermo dei toscani, in Serie A sono già quattro reti in dieci presenze. E nel frattempo anche in ottica mercato il diciannovenne inizia ad avere rilevanza. Alcune parole del tecnico: “È speciale. L’ho visto subito dopo una settimana di allenamento che aveva qualcosa d’importante: un talento innato. Non è molto strutturato ma è molto rapido e ha un proprietà di palleggio, tecnica e visione di gioco di altissimo livello. Al primo anno di A si sta imponendo in modo prepotente in un campionato difficile: davanti a sé ha un futuro bellissimo”.

Foto: Instagram Baldanzi