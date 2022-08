Zanetti su Bajrami: “Ho avuto rassicurazioni da lui, è sereno e vuole giocare”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Fiorentina: “Sicuramente è una gara importante per noi e per i tifosi, le motivazioni non mancano. Venivamo da una sconfitta dove la prestazione è stata buona. Abbiamo preparato bene la partita in base alle nostre qualità, dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare meglio”. Poi su Bajrami: “Ho avuto rassicurazioni dal ragazzo, mi interessa solamente che lui sia sereno e voglia giocare”.

Foto: Instagram Empoli