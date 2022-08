Esclusiva: Bajrami, idea Fiorentina a prescindere da Barak. E c’è anche il Sassuolo

La Fiorentina ha in pugno Barak, ma potrebbe anche decidere di fare un doppio centrocampista. Valutazioni in corso. Malgrado la trattativa in stato molto avanzato con il Verona, sono proseguiti i contatti con l’Empoli per Nedim Bajrami. E non escludiamo che se ne possa parlare anche nel pomeriggio, dopo la sfida che curiosamente vedrà di fronte le due toscane. Barak più Bajrami è un’idea che intriga, la Fiorentina metterebbe sul tavolo sia Kouame (che potrebbe andare a Empoli anche in una trattativa separata) che Zurkowski, quest’ultimo mai troppo rimpianto dopo l’ottima stagione disputata con Andreazzoli. Il mercato di Bajrami può movimentarsi negli ultimi giorni, su di lui anche l’interesse del Sassuolo.

Foto: Twitter Empoli