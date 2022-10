ZAKHARYAN, IL PROMESSO SPOSO DEL CHELSEA

Il Chelsea ha chiuso per il trasferimento del giovane talento russo, Arsen Zakharyan. Classe 2003, in forza alla Dinamo Mosca, è considerato uno dei maggiori talenti del calcio europeo, inserito nei top 50 classe 2003 del Mondo.

I blues erano disposti a pagare la sua clausola di 15 milioni di euro già questa estate. Tuttavia, l’accordo è saltato a causa delle restrizioni della FIFA e della UEFA sulla firma dei giocatori russi a causa della guerra, ma questo matrimonio si farà presto. Lo ha confermato anche il diretto interessato nelle scorse ore, dichiarando: “I miei agenti sono stati informati dell’interessamento del Chelsea e io ho detto subito sì. So che c’è concorrenza nella mia posizione con Mount, Havertz, Gallagher, ma sono pronto a dire sì anche al prestito. In questo momento voglio andare al Chelsea. So che altri club sono interessati a me, ne sono orgoglioso, ma voglio andare al Chelsea”.

Conosciamo meglio questo talento russo, che ha impressionato in tutta Europa. Arsen ha 19 anni, ne compirà 20 il prossimo maggio. E’ un centrocampista offensivo, esterno d’attacco e all’occorrenza può giocare anche da falso nueve.

La sua carriera è legata a quella della Dinamo Mosca, prodotto del vivaio della squadra moscovita, dove si è aggregato nel 2015. Dopo aver avuto numeri esaltanti con le giovanili, è stato aggregato alla squadra B del club, nel 2019-20. I suoi numeri sono stati devastanti, con 8 gol e 6 assist, tanto da farlo immediatamente aggregare alla prima squadra. Debutta in prima squadra l’11 novembre 2020 in occasione dell’incontro di massima serie vinto 2-1 contro il Tambov; Il 28 febbraio 2021 realizza la sua prima rete, nella trasferta vinta 2-1 contro l’Achmat Groznyj. Termina la prima stagione, a 19 anni, con 18 presenze, 2 gol e 3 assist. Nel 2021-22 è tra i protagonisti assoluti del club. Mette a referto 29 presenze, 8 gol e 9 assist in campionato, dimostrando qualità impressioanti, fino allo stop dei campionati per la guerra.

Questa stagione ha cominciato con 2 gol e 4 assist in 13 presenze.

Dotato di grande rapidità, è abilissimo negli 1 contro 1 e a saltare l’uomo. La sua qualità principale è l’assist nel mandare a segno i compagni, se ne contano già 15 nelle prime 3 stagioni da professionista.

Il 1º settembre 2021 ha esordito a 18 anni, 3 mesi e 5 giorni in nazionale maggiore nel pareggio per 0-0 contro la Croazia, diventando il secondo più giovane esordiente nella storia della selezione russa dopo Igor Akinfeev.

Il Chelsea certamente avrà tra le mani un elemento di qualità assoluta e che, inquadrato tatticamente, può far parlare di se in futuro anche in campionati importanti come la Premier.

Foto: Instagram personale