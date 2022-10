Zakharyan esce allo scoperto: “Ho detto subito sì al Chelsea”

Arsen Zakharyan esce allo scoperto e annuncia di volersi trasferire al Chelsea. Il talento classe 2003 della Dinamo Mosca è considerato uno dei maggiori talenti classe 2003 nel panorama europeo, a tal punto che i Blues erano disposti a pagare la sua clausola di 15 milioni di euro già questa estate. Tuttavia, l’accordo è saltato a causa delle restrizioni della FIFA e della UEFA sulla firma dei giocatori russi. Il Chelsea ha mantenuto il suo interesse e Zakharyan è sempre più convinto del suo trasferimento a Londra: “I miei agenti – ha detto – sono stati informati dell’interessamento del Chelsea e io ho detto subito sì. So che c’è concorrenza nella mia posizione con Mount, Havertz, Gallagher, ma sono pronto a dire sì anche al prestito. In questo momento voglio andare al Chelsea. So che altri club sono interessati a me, ne sono orgoglioso, ma voglio andare al Chelsea”.

Foto: Instagram Zakharyan