Zaccagni e la Juve: il gradimento non è di oggi. Ma per ora è solo uno spot

Uno spot al giorno (o al mese) leva il medico di torno. Ricordando Politano che doveva andare (con certezza, ci avevano detto) in Arabia e invece poi ha rinnovato con il Napoli (della serie: pubblicità progresso), adesso tocca a Mattia Zaccagni. Ricordiamo quanto raccontato oltre un mese fa: il profilo piace alla Juve, per ora nulla di più, ma abbiamo spiegato che ci sarebbero state zero chance di un trasferimento alla Fiorentina durante la sessione di gennaio (sempre pubblicità progresso). Infatti, è rimasto alla Lazio e il discorso rinnovo – attuale scadenza 2025 – per il momento è fermo. La Juve lo apprezza, ma almeno oggi lo spot finisce lì. La domanda è: Zaccagni sarebbe intoccabile, titolare fisso nella Juve, oppure avrebbe maggiore profondità o continuità restando alla Lazio? Risponda chi vuole. E per ora stop alla pubblicità…

Foto: twitter Lazio