Zaccagni e il suo futuro a gennaio: chiacchiere (neanche) da bar

Mattia Zaccagni sta bene alla Lazio e l’ha detto chiaramente. Tutto questo a prescindere dalla storia del contratto in scadenza nel 2025: probabilmente si sarebbe aspettato un prolungamento dopo l’esaltante stagione che ha portato al secondo posto e alla qualificazione in Champions, ma da qui a dire che partirà a gennaio sarebbe come sostenere che a Catania nevica il giorno di Ferragosto. Si tratta di chiacchiere che neanche al bar troverebbero spazio. Ci sarà tempo per parlare del rinnovo, evidentemente non sono questi i giorni, ma ai giochini da “spot” non ci crede nemmeno un bambino di cinque anni. Zaccagni piace a tanti club, anche alla Juve se andasse a un anno dalla scadenza senza rinnovare, ma a gennaio non si muoverà dalla Lazio. E il club presto gli farà una proposta per prolungare.

Foto: Instagram Zaccagni