Zaccagni dopo il rinnovo sui social: “Con l’aquila non si può far altro che volare sempre più in alto”

Mattia Zaccagni ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2029, come vi avevamo anticipato due giorni fa. L’attaccante dei biancocelesti ha espresso tutta la propria soddisfazione per aver esteso il rapporto professionale con il club con un posto pubblicato sul suo profilo Instagram, che recita:

“Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021, e la vestiró ancora per molti anni. Con l’orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un’aquila non si può far altro che volare sempre più in alto. Insieme”.

Il calciatore ha, inoltre pubblicato una storia in cui ringrazia con le seguenti parole il suo agente: “Un grazie particolare va a te Mario (Giuffredi ndr) e a tutti i tuoi collaboratori, hai capito da subito le mie intenzioni e hai portato a termine un lavoro a dir poco fantastico. Sei una persona speciale che lavora solo per il bene dei propri giocatori, orgoglioso e felice di averti al mio fianco“.

Foto: Instagram Zaccagni