Esclusiva: Zaccagni, rilancio Lazio nella notte e rinnovo fino al 2029

Dopo aver perso Felipe Anderson, la Lazio ha organizzato un blitz a sorpresa e ha trovato nella notte l’accordo per il rinnovo di Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo classe 1995 aveva un contratto in scadenza nel 2025 e ha prolungato fino al 30 giugno 2029. L’ingaggio sarà superiore ai 3 milioni a stagione più bonus. Zaccagni aspettava il rinnovo già la scorsa estate dopo la strepitosa stagione che aveva portato al secondo posto dei biancocelesti. Avevamo raccontato dell’interesse concreto della Juve, c’era stato un incontro, legato però all’eventuale rilancio Lazio. Rilancio che c’è stato nella notte dopo un summit con l’agente Mario Giuffredi. E così Zaccagni si lega alla Lazio per altri cinque anni.

Foto: Instagram Zaccagni