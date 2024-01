YORO, IL GIOIELLINO CHE FA IMPAZZIRE LE BIG D’EUROPA

In Francia è un momento storico dove si riesce a lanciare con enorme facilità un numero straordinario di talenti, che riescono ad imporsi immediatamente nel massimo campionato e poi vengono rivenduti a top club europei.

L’ultimo nome che è finito nei radar delle big d’Europa è il difensore Leny Yoro, stellina di 18 anni, difensore centrale del Lille. Del classe 2005 si dice un gran bene, tanto che diverse big europee si sono già mosse: tra queste Real Madrid, Atletico, Psg e Liverpool. Sono già 23 le presenze fra campionato, Conference League e Coppa di Francia con ben tre reti già realizzate, di cui una nelle qualificazioni del torneo europeo.

Nato a Saint-Maurice, Yoro inizia a giocare nelle scuole calcio di Alfortville e Villeneuve-d’Ascq, per poi entrare a far parte del settore giovanile del Lilla nel 2017. Il 10 gennaio 2022, firma il suo primo contratto professionistico con i Lillois, valido fino al 2025.

Il 14 maggio successivo 2022, debutta in prima squadra e fra i professionisti, in occasione dell’incontro di Ligue 1 vinto per 1-3 contro il Nizza, subentrando ad Angel Gomes al 78º minuto di gioco. A 16 anni, 6 mesi e un giorno, diventa così il più giovane esordiente nella storia del club, superando il precedente record di Eden Hazard. Conclude la stagione con il Lille riserve, in terza serie francese, per poi tornare in estate in ritiro con i big.

Con il tecnico Paulo Fonseca, si guadagna presto il ruolo di titolare fisso, insieme a Tiago Djalò, difensore vicino alla Juvemtus.

Yoro ha qualità impressionanti, ricordando anche che è solo un classe 2005. Ha giocato nelle nazionali Under-17 e Under-18 francesi, facendo anche il debutto con l’Under 21, con cui vanta già 3 presenze.

La sua valutazione, secondo Transfermarkt, è di 25 milioni di euro, già cospicua, considerando che è all’effettivo primo anno tra i professionisti. Ma in diversi club sono vigli su questo talento, bravo ad impostare e forte sulle palle inattive, essendo molto bravo di testa. Lo aiuta anche la sua altezza, essendo alto 190 cm. Ma è comunque molto rapido, piede destro ed ha la doppia Nazionalità, ivoriana, per via della madre. Ma ha scelto di reppresentare, come spiegato, a livello giovanile, la Francia.

Sicuramente è un talento che farà molto parlare di sè, in particolare nel prossimo mercato estivo, visto che la dirigenza del Lille per ora non vuole privarsene, anche perché già perderà il compagno di reparto, Djalò, in procinto di tornare in Serie A, con le visite in programma con la Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)



Foto: Instagram personale