Yaya Touré-Olympiacos, dopo tre mesi è già divorzio: rescissione a un passo

Dalle parole ai fatti. Dopo le dichiarazioni di Dimtri Seluk, le strade di Yaya Touré e dell’Olympiacos sono destinate a separarsi. “Poche presenze finora? Speriamo che le cose cambino. Nel caso dovessimo arrivare alla rottura, non chiederemmo i soldi per la seconda metà della stagione. A gennaio vedremo cosa verrà fuori”, aveva detto qualche giorno fa l’agente dell’ivoriano che – stando a quanto riporta Marca (citando la radio Sport24) – sarebbe già pronto a dire addio all’Olympiacos dopo appena tre mesi. Yaya Touré, infatti, sarebbe molto vicino alla rescissione con la squadra greca. Il problema, sostiene il quotidiano spagnolo, sarebbe con l’allenatore Pedro Martins che non sembra essere troppo soddisfatto delle prestazioni del centrocampista ex City.

Foto: Twitter ufficiale Olympiacos