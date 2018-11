Yaya Touré, l’agente: “Poche presenze con l’Olympiacos? Spero possano cambiare le cose. Altrimenti a gennaio…”

Dimtri Seluk, agente dell’esperto centrocampista appena tornato all’Olympiacos Yaya Touré, ha parlato del suo assistito, poco utilizzato finora in Grecia, ai microfoni di gazzetta.gr: “Poche presenze con l’Olympiacos? Speriamo che le cose cambino. Nel caso dovessimo arrivare alla rottura, non chiederemmo i soldi per la seconda metà della stagione. A gennaio vedremo cosa verrà fuori. Ho buone intenzioni e Yaya conosce bene il calcio. È stato miglior giocatore africano. Ha preferito tornare in Grecia nonostante le offerte da Arabia Saudita, Cina e Giappone. Adora questi tifosi”. L’ex centrocampista di Barcellona e Manchester City ha giocato appena 222 minuti in 5 partite, appena tre da titolare”.

Foto: Olympiaos Twitter