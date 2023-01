Dopo il pareggio contro l’Espanyol, il tecnico blaugrana Xavi mastica amaro per l’occasione mancata in vetta con il Real Madrid. L’ex centrocampista allora, come riportato da AS.com, avrebbe annullato il giorno di riposo previsto per i suoi calciatori. Il Barcellona sarà regolarmente in campo nel pomeriggio, per l’allenamento presso il centro sportivo.

foto: profilo Twitter Barcellona