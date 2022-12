Xavi mastica amaro: “Il pareggio è colpa nostra. Facciamo sempre gli stessi errori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico blaugrana Xavi Hernandez ha così commentato del pareggio maturato nel derby catalano tra Barcellona ed Espanyol: “Abbiamo rallentato, il pareggio è colpa nostra. Quando sei così tanto clemente e non sei efficace certe cose accadono. Si può parlare di molte cose, ma noi dovevamo deciderla nel primo tempo. L’abbiamo sperimentato diverse volte, è sempre lo stesso film coi nostri errori. Nella ripresa non abbiamo avuto ritmo ed intensità giusti”.

Foto: Twitter Barcellona