Xavi non ha dubbi: “Pjanic resta al Barcellona”

Miralem Pjanic resterà al Barcellona in questa stagione. La conferma, dove le voci di mercato che lo vedevamo coinvolto, è giunta direttamente dall’allenatore della squadra blaugrana. Xavi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rayo Vallecano, ha spiegato: “Pjanic mi ha convinto e resta con noi. Per il centrocampo abbiamo Busquets, Pjanic, Kessie, Frenkie o anche Sergi Roberto che possono adattarsi in quella posizione”.

Foto: Twitter Pjanic