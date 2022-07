Pjanic: “Ho un contratto con il Barcellona fino al 2024. Spero di convincere Xavi”

Dopo un anno in prestito al Besiktas, Miralem Pjanic è tornato al Barcellona, probabilmente per non restarci, ma il bosniaco ex Juve, spera di giocarsi le sue carte con Xavi.

Queste le sue parole a Fanatik: “Ho un contratto fino al 2024 con il Barça, quest’anno lavoreremo col nostro nuovo professore Xavi e spero che sia una buona stagione per me e per la squadra. Io proverò a restare e a farmi notare dal mister. La scorsa stagione sono andato al Besiktas perchè non c’era feeling con Koeman, ma ora con Xavi spero di riuscire a giocarmi le mie carte”.

Foto: twitter Barcellona