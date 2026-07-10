Winks-Cagliari ai dettagli! E su Mattia Esposito conferme totali

10/07/2026 | 23:39:24

Lo scorso 20 giugno vi avevamo parlato del forte interesse del Cagliari per Mattia Esposito, trequartista classe 2008 di proprietà del Sorrento. Sul ragazzo di talento avevano sondato altri club di Serie A, ma nelle ultime ore il Cagliari sta avanzando per chiudere tutti gli accordi. Il discorso vale per Harry Winks che sarebbe un colpo di grande importanza per il centrocampo. Dopo l’esclusiva del 28 giugno, possiamo aggiungere che i contatti con il Leicester sono sempre più fitti, il Cagliari vuole arrivare alla definizione per regalare a Pisacane un sostituto di spessore di Gaetano trasferitosi all’Atalanta. Siamo in chiusura.

Foto: Instagram Winks