Esclusiva: Cagliari a sorpresa, trattativa avanzata per Harry Winks

Il Cagliari ha preso Alessandro Romano e cerca un altro centrocampista. C’è una trattativa molto ben avviata con il Leicester per Harry Winks, classe 1996, cresciuto nel Tottenham e che ha avuto una parentesi in Italia quattro anni fa con la Sampdoria. Il profilo piace molto, tra l’altro Winks ha prolungato con il suo attuale club nel 2024 fino al 30 giugno 2027, c’è il via libera del Leicester e ora ci sono lavori in corso per trovare gli accordi totali sull’ingaggio. Ma la trattativa per Winks al Cagliari è entrata nel vivo con possibilità di successo in crescita.

Foto: Instagram Harry Winks