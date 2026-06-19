Esclusiva: Esposito (classe 2008) piace a tanti, il Cagliari prova l’allungo

19/06/2026 | 23:50:07

C’è un ragazzo che sta facendo molto bene a Sorrento. Si chiama Mattia Esposito, classe 2008, trequartista dalle eccellenti doti tecniche e che ha già attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. In tanti lo hanno seguito, anche l’Inter fin qui senza affondare. E vanno registrati i sondaggi approfonditi del Cagliari che potrebbe decidere di presentare una proposta ufficiale al Sorrento. Insomma, per Esposito sono maturi i tempi di un salto di qualità.

Foto: sito Sorrento