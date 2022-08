Wijnaldum, primi minuti in campo in Salernitana-Roma: “Un buon inizio di stagione”

Alla prima giornata di Serie A 2022/23 arriva una vittoria importante per la Roma, impegnata all’Arechi contro la Salernitana. José Mourinho ha fatto in modo che i nuovi potessero esordire. È il caso, ad esempio, di Matic, ma anche di Wijnaldum. L’olandese è entrato in campo per gli ultimi dieci minuti di gara, sostituendo Nicolò Zaniolo. Al termine della partita non ha nascosto la propria emozione per il debutto in Serie A con la maglia giallorossa: “Un buon modo per iniziare la stagione. Molto felice della nostra prima vittoria”.

Foto: Instagram Wijnaldum