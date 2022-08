Cristante regala la prima gioia alla Roma. A Salerno è 1-0. Nzola lancia lo Spezia (1-0) sull’Empoli

Si sono concluse le gare delle domenica della prima giornata di campionato.

La Roma espugna l’Arechi di Salerno. Tutti attendevano Dybala, che ha giocato una grande gara, ma a decidere la sfida è stato Cristante, con un sinistro da fuori nel primo tempo, a battere Sepe. Grande gara di Zaniolo, che ha propiziato tante palle gol, e Dybala, che ha colpito un palo al 44′, e ha sfiorato la rete anche nel secondo tempo. La Joya è uscito all’88. Esordio anche per Wijnaldum nei giallorossi, che nel finale hanno sofferto l’aggressività dei campani, che hanno anche annusato la chance del pareggio, ma tutto sommato, successo meritato per la Roma che parte davvero bene.

Nell’altra gara, successo dello Spezia sull’Empoli, grazie a un gol di Nzola, redivivo e rilanciato da Gotti. Una vittoria fondamentale, in quello che si prospetta essere un vero e proprio scontro diretto per evitare la retrocessione.

Foto: twitter Roma