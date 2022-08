Wijnaldum a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma a Trigoria

Dopo l’approdo a Ciampino e il caloroso benvenuto dei tifosi della Roma, Wijnaldum è pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso. Questa mattina alle 9 l’olandese, accompagnato dal fratello, è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche d’idoneità sportiva. Al termine dei test, che dureranno tra le tre e le quattro ore, il neo-acquisto della Roma verrà accompagnato a Trigoria per il primo tour del Fulvio Bernardini e per firmare il contratto che lo legherà al club fino al 2025.