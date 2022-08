Wijnaldum atterrato a Ciampino: bagno di folla con i tifosi!

Georginio Wijnaldum alla Roma. Il giocatore è atterrato qualche minuto prima delle 18 all’aeroporto di Ciampino su un volo privato messo a disposizione direttamente dai Friedkin. Come anticipato, l’operazione è stata chiusa già lunedì quando il club giallorosso aveva raggiunto l’intesa col Psg per il prestito con diritto di riscatto. Primo bagno di folla per l’olandese con i tifosi che, da ore, lo hanno aspettato all’uscita del Terminal dell’aeroporto. Nell’attesa di dargli il benvenuto, e per riscaldare ulteriormente l’atmosfera, i circa 500 sostenitori hanno intonato cori e sventolato bandiere. Sorrisi ed entusiasmo alle stelle per il primo abbraccio con il nuovo acquisto.