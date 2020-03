West Ham, la vice-presidente: “La Premier League andrebbe annullata”

Come abbiamo già detto, martedì i vertici del calcio inglese si riuniranno per decidere come procedere vista l’emergenza Coronavirus. Ai microfoni di The Sun, la vice-presidente del West Ham, Karren Brady, ha chiesto di annullare al stagione: “Per me, la sospensione o la cancellazione della lega è sempre stata una certezza dall’inizio dell’emergenza. Non possiamo evitare la possibilità che la Premier League, così come le altre categorie inferiori del calcio inglese, debbano essere annullate e questa stagione dichiarata nulla, perché se i giocatori non possono giocare, le competizioni non possono andare avanti. Pensare di riprendere il 4 aprile è irrealizzabile.” Questa decisione, non solo impedirebbe al Liverpool di rivincere il titolo dopo trent’anni ma, soprattutto, non invischierebbe il West Ham in una possibile retrocessione.

Foto: The Sun