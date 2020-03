Coronavirus, cosa succederà alla Premier League in caso di stop definitivo?

Il prossimo martedì, i vertici della Premier League e della Football Association si incontreranno per prendere una decisione sul da farsi. Il board che dovrà decidere è abbastanza spaccato: la metà delle società vorrebbe riprendere il campionato appena possibile e concludere la stagione; gli altri, invece, accetterebbero solo nel caso in cui ci sia la certezza di un periodo di preparazione atletica prima dell’eventuale ripresa. In caso di stop definitivo, infine, secondo il Daily Telegraph, si manterrebbe la classifica attuale per assegnare i verdetti: il Liverpool, quindi, diventerebbe campione d’Inghilterra Non ci sarebbero, invece, le retrocessioni: tuttavia, verrebbero promosse in Premier League le due prima classificate della serie cadetta, la Championship (in questo momento, WBA e Leeds United). Si arriverebbe, così, a disputare la stagione 2020/2021 con ben 22 squadre nella massima serie inglese.

Foto: profilo ufficiale Twitter Premier League