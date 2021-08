West Ham-Atalanta 2-0. Zapata gioca meno di un tempo. L’Inter lo aspetta

L‘Atalanta di Gasperini rimedia una sconfitta contro il West Ham, più avanti nella preparazione visto che a Ferragosto esordirà in Premier sul campo del Newcastle.

A segno Antonio al 44′ e Fornals all’89’.

Contro i londinesi Gasperini ha ruotato un po’ tutti. Anche Duvan Zapata che però non è partito dall’inizio.

Il colombiano è entrato al 50′ ma ha comunque disputato una buona frazione sfiorando la rete in un paio di occasioni.

Ad attendere Zapata c’è l’Inter. Come abbiamo annunciato in esclusiva alcuni giorni fa, Duvan Zapata è la prima scelta del club campione d’Italia per sostituire Lukaku. Notizia confermata quest’oggi con gli accordi totali tra le parti.

Foto: Twitter Atalanta