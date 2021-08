Esclusiva: Zapata-Inter, accordo totale con l’agente. E l’Atalanta pensa anche a Belotti

Duvan Zapata è il primo e unico nome sulla lista dell’Inter per sostituire Lukaku. Gli accordi con il suo agente sono totali, non ci sono dubbi, esiste anche il grande entusiasmo del colombiano di indossare la maglia nerazzurra. La valutazione è di circa 40 milioni, si dovrà lavorare per i bonus in modo tale da poter trovare la definitiva quadratura con la Dea. Gasperini non considera incedibile Zapata, ha dato il via libera, a patto che arrivi un sostituto all’altezza. A parte la pista Abrham del Chelsea, resta sempre in quota il nome di Andrea Belotti che non ha ancora dato una risposta al Torino legata al rinnovo del contratto in scadenza. Il club granata aspetta il placet o meno del Gallo, in modo tale da potersi regolare sul mercato in entrata. La situazione resta fluida, fino a quando non arriverà la risposta di Belotti – oggi dubbioso – dobbiamo aspettare. Ma intanto l’Inter ha l’accordo totale con Zapata.

Foto: Twitter Atalanta