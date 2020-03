Werner-Liverpool, il Lipsia allo scoperto: “Il suo futuro? Tutto è ancora possibile”

Timo Werner resta sempre in orbita Liverpool dopo le importanti indiscrezioni tedesche delle scorse settimane. Intanto, nelle ultimissime ore il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, ha parlato così del futuro dell’attaccante ’96 classe ai microfoni di Sport 1: “Se Timo resterà con noi? Tutto è possibile. Non sappiamo come si svilupperà il mercato, anche perché ci troviamo in una situazione davvero incerta. Non sappiamo quali saranno le nostre risorse e quanto gli altri club saranno disposti ad offrire”, le sue parole.

Foto: Twitter ufficiale Champions League