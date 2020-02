Werner e il Liverpool: dall’apertura di due settimane fa alle conferme tedesche

Il Liverpool ha in pugno Timo Werner. L’attuale attaccante del Lipsia due settimane fa aveva aperto pubblicamente alla destinazione Reds: “Cosa faresti se uno dei club favoriti per la Champions ti volesse? E’ normale che ogni giocatore ci penserebbe. Sono aperto a tutto”, aveva dichiarato il talento classe 1996. E nei giorni scorsi i rumors sul suo futuro si sono intensificati non poco: l’autorevole Bild aveva svelato come lo stesso Werner fosse l’obiettivo numero uno per la prossima campagna estiva di rafforzamento del Liverpool. La stessa fonte, ha poi confermato la pista, aggiungendo come la squadra inglese fosse pronta a pagare la clausola di rescissione presente nel contratto del tedesco, di circa 60 milioni di euro. Già l’estate scorsa Klopp aveva cercato di assicurarsi le prestazioni del centravanti del Lipsia senza trovare l’accordo. Adesso, però, lo scenario è ben diverso: il Liverpool ha mosso passi importanti – forse decisivi – per Werner con la chiara volontà di anticipare la concorrenza e regalare a Klopp un attaccante dalle indiscusse qualità.

Foto: sito ufficiale Bundesliga