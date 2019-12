Wenger su Arteta: “Ha imparato molto da Guardiola, avrà un grande futuro”

Mikel Arteta si prepara a diventare il nuovo allenatore dell’Arsenal. In attesa delle comunicazioni ufficiali, l’ex centrocampista dei Gunners è stato ampiamente elogiato dal suo ex allenatore e manager storico dei londinesi, Arsene Wenger: “Sono un fan dell’Arsenal. Al momento, sostengo l’attuale allenatore, che è Ljungberg. Se Arteta guiderà l’Arsenal, farò lo stesso e lo sosterrò. Mikel è intelligente, ha passione e conoscenza, ma anche Ljungberg ha tutto questo. Credo che Arteta, ovviamente, abbia un grande futuro. Ha imparato molto come assistente di Guardiola, ma non ha esperienza per lavorare a quel livello. Pertanto, deve avere una buona squadra“, ha confidato a Sky Sport UK.

Foto: Mundo Deportivo