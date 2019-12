L’Arsenal aspetta Arteta: in arrivo il via libera del City

L’Arsenal affiderà la propria panchina a Mikel Arteta. Tutto confermato rispetto ai rumors degli ultimi giorni. La dirigenza dei Gunners, secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, aspetta lo spagnolo, attuale collaboratore di Pep Guardiola, che stasera sarà impegnato per il match di Carabao Cup tra Manchester City e Oxford. Intanto, l’ex centrocampista ha ormai sciolto le riserve ed è in arrivo anche il via libera del City.

Foto: Telegraph.co.uk