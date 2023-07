Weah si presenta: “Felice di essere coi bianconeri. Non vedo l’ora di giocare per voi per vincere assieme”

Si presenta Tim Weah alla Juventus con un breve, esuberante video su Twitter che racconta tutta la sua felicità, rivolto ai tifosi: “Ciao a tutti, belli e brutti!”, in italiano. Poi più seriamente in inglese: “Sono Tim, sono felice di essere coi “bianconeri” e spero di vedervi presto. Non vedo l’ora di giocare per voi per vincere assieme”. Come anticipato l’acquisto del giocatore è diventato ufficiale nel corso della mattinata al primo giorno di mercato.

Foto: weah twitter juventus