Walker è arrivato a Milano: colpo d’esperienza per Conceiçao

Kyle Walker è arrivato a Milano, dopo l’operazione completata nei giorni scorsi e che è stata definita nella giornata di ieri. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, il classe ’90 è da pochi minuti a Linate ed è pronto a svolgere le visite mediche di rito. Solo dopo questo passaggio firmerà il contratto che lo legherà al Milan. Un colpo d’esperienza, dunque, che può fare molto comodo a Conceiçao da qui alla fine della stagione in tutte le competizioni, soprattutto in Champions League. Il difensore inglese, nell’arco di questa stagione, ha collezionato 15 presenze in Premier League, 2 nella competizione europea per eccellenza e 1 in EFL Cup. In nessuna di queste ha trovato la via del gol, ma rimane comunque un rinforzo molto importante per il tecnico portoghese.

FOTO: Instagram Walker