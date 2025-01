Walker-Milan: nessuna sorpresa, domani in Italia per le visite

Kyle Walker al Milan: nessuna sorpresa, come raccontato giorni fa. Mancavano gli ultimi dettagli, si aspettava solo il via libera che è arrivato. Walker ha aspettato il Milan, esattamente come Pavlovic non era in orbita Fenerbahce considerato che poi i turchi hanno preso Skriniar. Un colpo di spessore per il Milan, considerando l’esperienza e la leadership di un terzino che ha vinto tutto con il Manchester City. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, domani Walker sarà a Milano per le visite con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Walker