Vucinic criticato sui social. Lui risponde: “La Roma fa parte di me”

Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma, ha risposto, direttamente dal proprio profilo Instagram, ad alcune domande dei suoi follower. Tra queste, quella di un tifoso in merito al mercato della sua vecchia squadra: “Cosa ne penso? Con Dybala la Roma può essere una grande sorpresa, ma la vera forza della squadra è Mourinho”. Non solo messaggi d’amore nei confronti dell’ex calciatore, ma anche qualche critica da parte di chi dimostra di non averlo perdonato per il passaggio alla Juventus. Vucinic ha replicato: “Io amo Roma perché mi ha dato tanto e penso che anche io ho dato qualcosa. La Juventus fa parte di me come la Roma e il Lecce, ma se tu la pensi in questo modo non ci posso far niente”.

Foto: Twitter Roma